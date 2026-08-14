Ricecurry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ricecurry hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Ricecurry mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 778,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 69,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at