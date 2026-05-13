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13.05.2026 18:42:47
Rich Danker, RFK Jr.’s Top Spokesman, Resigns in Protest Over New Vaping Policy
In a letter to President Trump, the spokesman, Rich Danker, said moves to allow the sale of flavored e-cigarettes would enhance their appeal to children.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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