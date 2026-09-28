Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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28.09.2026 06:00:10
Rich turn to borrowing against private equity holdings as payouts slow
Wealthy individuals follow pension funds and institutional investors into NAV lendingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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