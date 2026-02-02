|
02.02.2026
Rich Universe Network informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rich Universe Network gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR gegenüber -0,040 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at

