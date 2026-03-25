Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
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25.03.2026 15:16:51
Richard Crane, Sarah Launchbury, Patrick di Memmo, Alpa Varma
Richard Crane, Sarah Launchbury, Patrick di Memmo, Alpa VarmaWeiter zum vollständigen Artikel bei Kühne + Nagel International AG
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