Richards Packaging gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Richards Packaging präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,470 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 105,7 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 100,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at