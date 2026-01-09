|
Richardson Electronics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Richardson Electronics präsentierte in der am 07.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Richardson Electronics -0,050 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 49,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
