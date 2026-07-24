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24.07.2026 06:31:29
Richardson Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Richardson Electronics äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 66,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,400 USD beziffert, während im Vorjahr -0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 228,56 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 208,91 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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