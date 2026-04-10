Richardson Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Richardson Electronics gab am 08.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,5 Millionen USD – ein Plus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Richardson Electronics 53,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at