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10.04.2026 06:31:29
Richardson Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Richardson Electronics gab am 08.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,5 Millionen USD – ein Plus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Richardson Electronics 53,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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