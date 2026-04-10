Richardson Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Richardson Electronics veröffentlichte am 08.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,06 USD gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 55,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at