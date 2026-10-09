Richardson Electronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Richardson Electronics hat am 07.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Richardson Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,9 Millionen USD – ein Plus von 18,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Richardson Electronics 54,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at