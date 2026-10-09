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09.10.2026 06:31:28
Richardson Electronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Richardson Electronics hat am 07.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 64,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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