Richardson Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Richardson Electronics hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Richardson Electronics ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Richardson Electronics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 66,2 Millionen USD im Vergleich zu 51,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,440 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 228,56 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 208,91 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at