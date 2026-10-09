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09.10.2026 06:31:28
Richelieu Hardware: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Richelieu Hardware hat am 07.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,53 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 562,0 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 499,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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