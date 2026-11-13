Richemont-Aktie deutlich abgeschlagen: Schmuckgeschäft treibt kräftiges Wachstum an

Der Luxusgüterkonzern Richemont blickt auf ein starkes erstes Geschäftshalbjahr zurück. Vor allem eine Sparte entwickelte sich besonders dynamisch und sorgte für kräftige Zuwächse bei Umsatz und Gewinn.

Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im ersten Halbjahr den Umsatz und insbesondere den Gewinn deutlich gesteigert. Der Schmuckverkauf legte dabei stärker zu, aber auch der Uhrenbereich wuchs weiter. Die Genfer Gesellschaft steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026/27 (per Ende September) im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, wie die Gruppe mit Luxusuhrenmarken wie Piaget oder IWC sowie Schmuckherstellern wie Cartier oder Van Cleef & Arpels am Freitag mitteilte. Um Währungseffekte bereinigt errechnet sich auf Gruppenebene ein Plus von 17 Prozent.

Der Betriebsgewinn (Ebit) stieg im ersten Halbjahr um 33 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro, wobei die Marge um 3,3 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent anstieg. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 2,5 Milliarden Euro (+39 Prozent).

Mit den vorgelegten Zahlen hat Richemont die Analystenerwartungen beim Umsatz mehr oder weniger erreicht, der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag allerdings deutlich über dem Konsens.

Richemont-Aktie unter Druck – Schmuckgeschäft enttäuscht

An der Börse kamen die Zahlen dennoch nicht gut an. Die Richemont-Aktie rutscht an der SIX zeitweise 4,06 Prozent auf 169 CHF ab. Damit beendete die Aktie ihre vorherige Erholung und rutschte wieder in den Bereich der Zwischentiefs aus dem Oktober zurück. Auch der Luxussektor insgesamt tendierte schwächer.

Als Belastungsfaktor gilt insbesondere die Entwicklung im Schmucksegment. Zwar habe Richemont angesichts des weiterhin angespannten Geschäftsumfelds insgesamt gute Zahlen vorgelegt, hieß es von RBC Capital Markets. Der Markt konzentriere sich jedoch auf die im zweiten Quartal verfehlten Vorgaben beim Schmuckgeschäft. Auch die Analysten der UBS werteten das abgeschwächte Wachstum in diesem Segment als Verkaufsargument. Als möglichen Grund dafür nannten sie den Konflikt im Nahen Osten.

Die UBS-Experten sehen den aktuellen Kursrückgang allerdings als Kaufgelegenheit.

Richemont verzichtet auf Ausblick für das Gesamtjahr

Einen Ausblick für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026/27 kommunizierte Richemont wie üblich nicht.

dpa-AFX