Anglo American Aktie
WKN DE: A41BF3 / ISIN: GB00BTK05J60
|Medienbericht
|
15.10.2026 11:54:39
Richemont-Aktie gewinnt: Offenbar Milliardenpoker um De Beers
Dabei handele es sich um das Global Diamond Consortium (GDC). Dieses steht unter der Leitung des ehemaligen De-Beers-Vorstandsvorsitzenden Gareth Penny und wurde im Juli offenbar von der De-Beers-Eigentümerin Anglo American als bevorzugter Bieter bestimmt. Dem Konsortium gehören die Staaten Namibia, Angola sowie große Diamantenproduzenten an.
Der Verkauf von De Beers erfolge zu einer Zeit, in der sich die Nachfrage nach Edelsteinen von einer der tiefgreifendsten Krisen erhole, die die Branche gesehen habe.
Gegenüber Bloomberg wollten weder GDC, Signet Jewelers noch Richemont ein Übernahmeinteresse an De Beers bestätigen.
Via SIX tendiert die Richemont-Aktie zeitweise 0,72 Prozent fester bei 175,05 Franken.
/mk/uh/AWP/mis
GENF (dpa-AFX)
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