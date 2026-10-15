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Medienbericht 15.10.2026 11:54:39

Richemont-Aktie gewinnt: Offenbar Milliardenpoker um De Beers

Richemont-Aktie gewinnt: Offenbar Milliardenpoker um De Beers

Richemont hat Insidern zufolge Interesse am Diamantenkonzern De Beers.

Der Genfer Luxusgüterkonzern führt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zusammen mit dem Schmuckhändler Signet Gespräche über den Beitritt zu einem Konsortium, welches De Beers übernehmen möchte. Dieses Konsortium befinde sich in einer "sehr guten Position" in den Verhandlungen um die Übernahme von De Beers, schrieb Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Dabei handele es sich um das Global Diamond Consortium (GDC). Dieses steht unter der Leitung des ehemaligen De-Beers-Vorstandsvorsitzenden Gareth Penny und wurde im Juli offenbar von der De-Beers-Eigentümerin Anglo American als bevorzugter Bieter bestimmt. Dem Konsortium gehören die Staaten Namibia, Angola sowie große Diamantenproduzenten an.

Der Verkauf von De Beers erfolge zu einer Zeit, in der sich die Nachfrage nach Edelsteinen von einer der tiefgreifendsten Krisen erhole, die die Branche gesehen habe.

Gegenüber Bloomberg wollten weder GDC, Signet Jewelers noch Richemont ein Übernahmeinteresse an De Beers bestätigen.

Via SIX tendiert die Richemont-Aktie zeitweise 0,72 Prozent fester bei 175,05 Franken.

/mk/uh/AWP/mis

GENF (dpa-AFX)

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