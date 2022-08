Richemont-Aktie im Plus: Verkauf von Mehrheitsbeteiligung an YNAP geplant - Aktie von Käufer Farfetch springt hoch

Dabei wird Richemont die Mehrheit an der Online-Handelsplattform Yoox-Net-a-Porter (YNAP) verkaufen. Das hat allerdings in den Büchern eine Abschreibung in Milliardenhöhe zur Folge.

Der britische Onlinehändler Farfetch und Alabar werden laut den getroffenen Vereinbarungen einen Anteil von 47,5 Prozent beziehungsweise 3,2 Prozent an YNAP übernehmen, teilte Richemont am Mittwoch mit. Für die restlichen Anteile erhalten Richemont und Farfetch Put- und Call-Optionen, die unter gewissen Bedingungen zum Tragen kommen. Die Farfetch-Aktien ziehen daraufhin an der NYSE zeitweise um 20,54 Prozent auf 9,45 US-dollar an.

Aus der Transaktion ergäben sich für Richemont (Cartier, Montblanc, A. Lange & Söhne) Wertminderungen von derzeit geschätzt 2,7 Milliarden Euro, hieß es in der Mitteilung. Dieser Betrag hänge allerdings noch von mehreren Variablen ab, vor allem vom Farfetch-Börsenkurs und dem US-Dollar/EUR-Wechselkurs.

Im Schweizer Handel stieg die Richemont-Aktie letztlich um 3,55 Prozent auf 113,90 Franken.

