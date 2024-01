Richemont-Aktie: Richemont kann Wachstum im Weihnachtsquartal steigern - Luxusgütersektor beflügelt

Allerdings hat sich die Wachstumsdynamik wie erwartet etwas abgeschwächt. Gut entwickelt sich weiterhin das Schmuckgeschäft. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24, also von Oktober bis Dezember, stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 5,59 Milliarden Euro, wie Richemont am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen legten die Verkäufe um 8 Prozent zu. Analysten hatten im Durchschnitt ein Plus von 6,8 Prozent erwartet.

Im Vergleich zur ersten Jahreshälfte fiel das Wachstum damit weniger stark aus: Von April bis September war der Umsatz währungsbereinigt noch um 12 Prozent angestiegen.

Richemont wuchs besonders kräftig im Schmuckgeschäft mit der Vorzeigemarke Cartier. Dort legte der Umsatz währungsbereinigt um 12 Prozent zu. Die Uhrensparte mit Marken wie IWC wuchs mit 3 Prozent.

Gewinnzahlen publiziert Richemont zum dritten Quartal nicht. Einen konkreten Ausblick zum weiteren Verlauf im Geschäftsjahr 2023/24 gab Richemont wie üblich auch nicht ab.

Richemont-Zahlen beflügeln Luxusgütersektor

Die Aktien von Richemont haben am Donnerstag im frühen Handel auf die Vorlage von Quartalszahlen mit einem Kurssprung reagiert. Zuletzt gewann der Wert 8,1 Prozent. Die Erholung erfolgte auf eine merkliche Schwäche seit Mitte vergangenen Jahres hin. Von Kursen über 150 Franken war der Wert in den Bereich von knapp über 100 Franken gefallen. Die Aktie hatte sich damit im Rahmen der Schwäche des Luxusgütersektors bewegt.

Der Luxusgüterhersteller Richemont blickt auf ein insgesamt solides Weihnachtsquartal zurück. Die von einigen Analysten befürchtete Umsatzenttäuschung blieb zudem aus. Die Zahlen halfen auch anderen Luxuswerten auf die Sprünge, nachdem der Sektor am Vortag noch unter enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China gelitten hatte. So kletterten LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) um 1,9 Prozent und Kering um 1,6 Prozent.

Der Gruppenumsatz des dritten Quartals des Geschäftsjahres von Richemont habe insgesamt "leicht über den Erwartungen" gelegen, wie RBC-Analyst Piral Dadhania betonte. Lob erhielt Richemont für das anhaltend starke Wachstum im Schmuckgeschäft, das als vergleichsweise krisensicher gilt, gleichzeitig aber auch als hochmargig und daher als lukrativ.

