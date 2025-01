Richemont-Aktie: Richemont meldet unerwartet hohes Wachstum - Neuer Umsatzrekord

Der Schweizer Konzern Richemont , zu dem Marken wie Cartier, A. Lange & Söhne und Van Cleef & Arpels gehören, steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal stärker als erwartet auf ein Rekordniveau.

Der Umsatz kletterte in den drei Monaten per Ende Dezember um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 6,15 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 5,6 Milliarden gerechnet. Es war der höchste Quartalsumsatz in der Konzerngeschichte.

Von Andrea Figueras

DOW JONES