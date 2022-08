Richemont holt Farfetch bei E-Commerce-Tochter YNAP an Bord

Von Joshua Kirby

BARCELONA (Dow Jones)--Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richmont trennt sich von seiner Mehrheit am italienischen E-Commerce-Unternehmen Yoox-Net-A-Porter (YNAP) und vereinbart auch eine spätere Verkaufsoption für den kompletten Rest. 47,5 Prozent der YNAP-Anteile übernimmt Farfetch, ein auf Designermode spezialisierter Online-Marktplatz, weitere 3,2 Prozent ein Investmentvehikel des in Dubai ansässigen Investors Mohamed Alabbar. Richemont bekommt von Farfetch im Gegenzug 53 Millionen bis 58,5 Millionen eigene Aktien, was etwa 12 bis 13 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht, wie das Unternehmen mitteilte. Richemont und YNAP können künftig auch die Farfetch-Plattform als Vertriebskanal nutzen.

Alabbars Investmentvehikel Symphony Global bringt im Austausch für die YNAP-Beteiligung seine Anteile am YNAP-Joint-Venture in der Region des Golf-Kooperationsrates ein, so Richemont. Dadurch wird YNAP zum vollständigen Eigentümer seines Geschäfts in den sechs Staaten der arabischen Halbinsel. Richemont bekommt von Farfetch fünf Jahre nach dem Abschluss der jetzt vereinbarten Transaktion weitere 250 Millionen Dollar, die ebenfalls in Aktien des in New York notierten Luxus-E-Commerce-Unternehmens ausgezahlt werden. Innerhalb von drei bis fünf Jahren hat Farfetch überdies die Option, alle verbleibenden Anteile an YNAP zu kaufen.

Abgeschlossen werden soll das Geschäft nach kartellrechtlichen Freigaben bis Ende nächsten Jahres, so die Compagnie Financiere Richemont SA.

