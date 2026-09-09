Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
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09.09.2026 14:27:37
Richemont promotes founder’s son as Cartier owner steps up succession planning
Anton Rupert elevated to co-deputy chair as family-controlled luxury group prepares next generation of family for leadershipWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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