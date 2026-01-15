Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|
15.01.2026 07:58:13
Richemont reports double-digit sales growth on high-end jewellery demand
Cartier owner sees 11% sales growth in third quarter on strong jewellery demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Richemont
|
17:38
|Aktien Schweiz etwas leichter - Richemont unter Druck (Dow Jones)
|
15:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:58