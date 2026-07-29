Richmond Mutual Bancorporation: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Richmond Mutual Bancorporation gab am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Richmond Mutual Bancorporation 0,260 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 22,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at