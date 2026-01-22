Richtech Robotics B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Richtech Robotics B hat am 20.01.2026 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,4 Millionen USD gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,130 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,87 Prozent auf 5,04 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,24 Millionen USD erwirtschaftet worden.

