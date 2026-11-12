Richter Gedeon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Richter Gedeon lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Richter Gedeon 743,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 633,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at