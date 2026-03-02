02.03.2026 06:31:29

Richter Gedeon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Richter Gedeon hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Richter Gedeon 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 749,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 578,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 3,60 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Richter Gedeon 3,58 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Richter Gedeon mit einem Umsatz von insgesamt 2,63 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen