Richter Gedeon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Richter Gedeon hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Richter Gedeon 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 749,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 578,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 3,60 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Richter Gedeon 3,58 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Richter Gedeon mit einem Umsatz von insgesamt 2,63 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at