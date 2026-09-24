Richter hebt Trumps Ausschluss von US-Medien vorerst auf

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung muss den Journalisten der Sender CNN, MS NOW sowie des Nachrichtenportals "Politico" vorerst wieder Zugang zum Weißen Haus gewähren. Ein Bundesrichter kippte den von US-Präsident Donald Trump verfügten Ausschluss der drei Medien./jcf/DP/stk