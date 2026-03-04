04.03.2026 22:04:50

Richter warnt US-Regierung wegen Verzögerung bei Zollrückerstattungen

Von James Fanelli und Lydia Wheeler

DOW JONES--Ein Richter an einem Bundeshandelsgericht hat die US-Regierung am Mittwoch angewiesen, das Verfahren zur Rückerstattung von Zöllen an Importeure zu beschleunigen, die der Oberste Gerichtshof im vergangenen Monat für illegal erklärt hatte.

Bei einer Anhörung, in der es um den Kampf eines Unternehmens um eine Rückerstattung ging, sagte Richter Richard Eaton, dass das Rückzahlungsverfahren unkompliziert sein sollte. Er ordnete an, dass die Regierung mit dem Prozess der Rückerstattung an die Importeure beginnen solle, und setzte für Freitag eine Anhörung an, bei der er um Berichte zum aktuellen Stand bat.

Mehr als 2.000 Klagen wurden von Unternehmen wegen Rückerstattungsforderungen beim Internationalen Handelsgericht (Court of International Trade) eingereicht.

Der Richter wurde ungeduldig, als ein Anwalt des Justizministeriums erklärte, die Regierung habe ihren Standpunkt zur Rückerstattung der Zölle - die Präsident Donald Trump unter Berufung auf ein jahrzehntealtes Gesetz eingeführt hatte - noch nicht formalisiert. "Ihre Position ist klar", sagte Eaton. „Der Oberste Gerichtshof hat Ihnen gesagt, wie Ihre Position aussieht."

