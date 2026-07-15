Ricksoft: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ricksoft hat am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS wurde auf 20,61 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Ricksoft im vergangenen Quartal 2,84 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ricksoft 2,87 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at