Ricksoft stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ricksoft hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,94 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 28,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
