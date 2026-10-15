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15.10.2026 06:31:29
Ricksoft stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ricksoft hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Ricksoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,90 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,81 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,25 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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