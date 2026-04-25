Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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25.04.2026 07:37:00
Ricky Sandler shuttering Eminence Capital after 27-year run
The closing of the firm comes at an inflection point for the hedge fund industryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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