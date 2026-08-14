Rico Auto Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rico Auto Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rico Auto Industries 1,24 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 7,55 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rico Auto Industries 5,43 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at