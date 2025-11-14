Rico Auto Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rico Auto Industries äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1,31 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rico Auto Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6,27 Milliarden INR gegenüber 5,76 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at