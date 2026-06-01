Rico Auto Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rico Auto Industries hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,44 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,540 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,77 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,45 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,73 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Rico Auto Industries ein EPS von 1,58 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 24,78 Milliarden INR, während im Vorjahr 22,12 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at