Rico Auto Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rico Auto Industries hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,140 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,09 Prozent auf 6,29 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,52 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at