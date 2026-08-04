RICOH: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

RICOH hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 65,30 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RICOH noch ein Gewinn pro Aktie von 16,96 JPY in den Büchern gestanden.

RICOH hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 629,81 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 580,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at