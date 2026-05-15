RICOH: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RICOH hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,63 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

RICOH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,510 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,39 Prozent auf 17,31 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 16,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at