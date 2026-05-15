|
15.05.2026 06:31:29
RICOH: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
RICOH hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,63 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
RICOH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,510 USD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,39 Prozent auf 17,31 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 16,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.