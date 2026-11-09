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09.11.2026 06:31:29
RICOH gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
RICOH hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 33,27 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,22 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 664,62 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 641,65 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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