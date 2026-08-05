RICOH gewährte Anlegern Blick in die Bücher

RICOH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,62 Prozent auf 3,95 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at