RICOH Aktie
WKN: 854279 / ISIN: JP3973400009
15.01.2026 10:52:00
Ricoh GR IV Monochrome: Kompaktkamera mit Sensor für die Schwarz-Weiß-Fotografie
Ricoh erweitert die GR-IV-Serie um ein Modell mit Monochrom-Sensor und integriertem Rotfilter. Die Kompaktkamera nimmt ausschließlich Schwarzweißfotos auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
