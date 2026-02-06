RICOH informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

RICOH hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 39,12 JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,84 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat RICOH mit einem Umsatz von insgesamt 659,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at