RICOH LEASING: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RICOH LEASING hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 89,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 154,06 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,49 Milliarden JPY – ein Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RICOH LEASING 78,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at