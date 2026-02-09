RICOH LEASING präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RICOH LEASING lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 125,40 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 133,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RICOH LEASING im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 76,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at