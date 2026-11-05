RICOH LEASING veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

RICOH LEASING präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 96,21 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 89,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,29 Prozent zurück. Hier wurden 87,35 Milliarden JPY gegenüber 88,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at