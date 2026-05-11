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11.05.2026 06:31:29
RICOH LEASING zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
RICOH LEASING stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 87,56 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 105,56 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 84,26 Milliarden JPY gegenüber 82,09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 415,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 507,99 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 312,16 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 338,58 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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