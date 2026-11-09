RICOH legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

RICOH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,17 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at