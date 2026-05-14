RICOH stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RICOH hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,94 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 726,00 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RICOH einen Umsatz von 692,47 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 97,80 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 78,11 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat RICOH im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2 608,31 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2 527,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at