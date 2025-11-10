RICOH: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RICOH hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RICOH ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,35 Milliarden USD – ein Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RICOH 4,21 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at