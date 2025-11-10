|
10.11.2025 06:31:29
RICOH zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
RICOH ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RICOH die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
RICOH hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,21 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,58 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 641,65 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 628,21 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
